الخليج 365: جددت الإدارة الأمريكية ،الثلاثاء، تأكيد رفعها القيود عن “تعاملات الأمريكيين المالية مع السودان”، منذ اكتوبر من العام ٢٠١٧.

وتاتى الخطوة لازالة اللبس لدى كثير من المؤسسات الامريكية والدولية حول القيود المتعلقة بالتعامل مع السودان.

ونوهت وزارة الخزانة الأمريكية الى انها عدلت منشوراتها، بخصوص السودان للتاكيد بأن الخرطوم لم تعد خاضعة لعقوبات اقتصادية شاملة، وان القوانين الامريكية لم تعد تمنع الأمريكيين من التعامل مع السودان او حكومة السودان كما كان سابقا.

واعلن البنك المركزي فى وقت سابق ، عن انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، حيث تلقى خطابًا رسميا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية لتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة الأمريكية: الخرطوم لم تعد خاضعة لعقوبات اقتصادية شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.