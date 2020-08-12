حملات النظافة ورش الذباب والبعوض بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجهت اللجنة العليا لاعداد حملة إزالة التراكمات واستدامة النظافة برئاسة والي الخرطوم أيمن خالد نمر ، إطلاق عمليات الرش الرذاذي لمكافحة الذباب والبعوض ، بالتزامن مع حملة النظافة المقرر انطلاقها اليوم .

وتسلمت الولاية دعما إضافيا من الآليات وماكينات وعربات الرش ، وشارك في الاجتماع الذي انعقد امس ، ممثلون للدعم السريع ونداء الخرطوم بالاضافة للمديرين التنفيذيين للمحليات ومديري النظافة بالمحليات.

وأمن الاجتماع على جدول برنامج نقل النفايات من كل قطاعات المحليات وتوزيعها حسب الايام المتفق عليها

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