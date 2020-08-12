شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت النيابة العانة عن جلسة استجواب للنائب الأول لرئيس الجمهورية المعزول الأسبق القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه الأحد المقبل.

وقال تعميم صحفي صادر عن النيابة العامة اليوم “الأربعاء” أن طه سيمثل أمام نيابة مكافحة الفساد يوم الأحد القادم لمواصلة التحري معه واكمال استجوابه في بلاغ المدينة الرياضية. المجهر السياسي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استجواب علي عثمان حول تهم فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.