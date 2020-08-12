الرئيس الجزائري يوجه رسالة نارية لحكام الولايات: أحذركم من اللعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة إلى حكام الولايات، حذرهم فيها من عدم تنفيذ التعليمات، مؤكدا أن البعض يكتفي بالالتزام بها أمام الكاميرات.

ذكرت ذلك صحيفة “النهار” الجزائرية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تبون ترأس اجتماع الحكومة والولاة، لبحث تحديات المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد.

وقال تبون: “في 2020 ما تزال التعليمات تطبق أمام الكاميرا فقط”، مضيفا: “هادي سينيما. أحذركم من اللعب”.

ودعا الرئيس الجزائري الولاة إلى مزيد من اليقظة حول الوضع الصحي للبلاد، خلال اللقاء التشاوري الذي يجمع الحكومة بالولاة، مشيرا إلى أن التكفل بالانشغالات المحلية في الولايات هو الأساس.

وتابع، بحسب الصحيفة: “الجزائر الجديدة بحاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي، داعيا الفاعلين والمشاركين في إثراء مسودة الدستور إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء

ووجه عبد المجيد تبون رسالة لمن قال إنهم “الأطراف التي لا تزال تطمع في مرحلة انتقالية” قال فيها: “زمارة ما وراء البحار… القطار لا يعود إلى الوراء”.