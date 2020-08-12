شنقراي: وفاة وإصابة (98) في أحداث بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي ان هنالك 76 اصابة و22 حالة وفاة جراء الصراع القبلي بالولاية وأن الأوضاع الآن تسير نحو الاستقرار بعد اعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الذي فرضته حكومة الولاية ونشر القوات في المناطق التي تشهد احتكاكات بين المواطنين. وأوضح في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الازرق الذي يقدمه الأستاذ عمار شيلا أن هنالك قوات قادمة من الخرطوم سيتم توزيعها على مناطق النزاعات لردع المخالفين للقانون. وقال الوالي أن سبب تجدد الصراع هو المسيرة التي قام بها أفراد من قبيلة النوبة وعند مرورهم بمنطقة يسكنها البني عامر والحباب حدث الاحتكاك والاشتباك وكانت هنالك حراسة للمسيرة حتى وصلت مقر الحكومة وقدمت مذكرة احتجاجية تتعلق بوالي جنوب كردفان وتم استلام المذكرة ورفعها للسيد رئيس الوزراء وعادت المسيرة بطريق آخر لكن تجددت الاحتكاكات مرة أخرى وتفاقمت الأمور واستخدمت فيها ذخيرة حية مما أدى إلى تدخل قوات الشرطة والدعم السريع وبذلت جهود كبيرة للسيطرة على الوضع لكن النزاعات تحولت لمناطق أخرى شرق وشمال الولاية واتسعت رقعة الصراع. وأشار الوالي إلى دخول مكون قبيلة البجا في الصراع بعد وفاة اشخاص تابعين للقبيلة وأكد أن هنالك اتصالات مكثفة واستنفار للادارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة للبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة. صحيفة الانتباهة

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