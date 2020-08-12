شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، تسجيل (35) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و(5) حالات وفاة و(16) حالة شفاء. وبحسب التقرير الوبائي، سجّلت ولاية الخرطوم (24) إصابة جديدة، الجزيرة حالة واحدة، الشمالية (4) والبحر الأحمر (6) حالات. وبذلك ارتفع عدد الإصابات إلى (12.033) حالة منذ بداية الجائحة في البلاد مارس الماضي، متضمنة (786) حالة وفاة. الصيحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.