النيابة العامة تكشف عن إستجواب الفريق أول بكري حسن صالح بسبب متهم هارب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت النيابة العامة عن إستجواب النائب الأول لرئيس الجمهورية المعزول الفريق أول بكري حسن صالح اليوم.

وأكدت النيابة في تعميم صحفي ان اليوم “الأربعاء” أن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الفريق أول بكري حسن صالح في بلاغ المتهم الهارب فهد عبد الواحد المقيد بالرقم 228 تحت المواد 89/ 90/ 91/ 110 من القانون الجنائي. المجهر السياسي

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