الموازنة المعدلة .. نظرة في الحال والمآل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تحدث السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قبل العيد عن تعديل الموازنة مدافعا عن الفكرة ، وقال يومها ان اقتصادات كبرى تعانى من أثر الكساد الناتج عن انتشار جائحة كورونا ، وكأن السيد رئيس الوزراء قد نسى أو تناسى ان حكومته لم تطرح موازنة حقيقية ، وانهم طرحوا الاعتماد على المنح لتمويل الموازنة وكانت النتيجة سالبة اذ ان عجزا كبيرا جدا حدث فى التمويل بسبب احجام المانحين فلا امريكا رفعت عقوباتها وحظرها حتى تتمكن المساعدات والمنح الغربية من الوصول ولا السعودية والامارات اوفتا بالتزامهما ، وقد اخرت الدولتان دفع مبلغ مليارى دولار من جملة مليارين نصف المليار، وذلك لما رات سيطرة اليسار والقوميين العرب على مفاصل القرار فى البلد اضافة الى الانتقادات المتواصلة للسعودية والامارات من قيادات بارزة فى الحرية والتغيير ، ويشكل هذا المبلغ الذى حجزته السعودية والامارات 25% من الحجم العام للموازنة اذ ان السيد وزير المالية المستقيل الدكتور ابراهيم البدوى قال يومها انه يحتاج الى منحة بمقدار ثمانية مليار دولار ليقدم موازنة تنهض بالبلد من كبوتها ، لكن من انتظرهم من المانحين لم يكونوا عند حسن ظنه .

وتقول التقارير الصادرة من جهات مطلعة على الاوضاع ان 1% فقط من المنحة هو الذى حصلت عليه الحكومة مما جعل الموازنة متعثرة من أول يوم تجاز فيه والنتائج على الأرض اليوم تقول ذلك لذا ليس صحيحا ما ذهب إليه السيد رئيس الوزراء قبل العيد واكده السيد وزير الثقافة والاعلام قبل ثلاثة أيام من ان جائحة كورونا القت بظلالها على الموازنة مما اضطر الحكومة الى تعديلها برفع الدعم جزئيا عن الوقود والكهرباء وتعديل سعر الصرف ، وكان على الحكومة ان تكون صريحة مع شعبها وتمتلك الشجاعة التى تجعلها تعترف بانها أصلا لم تكن تمتلك موازنة فى الاساس حتى يتم تعديلها .

ان الناس فهموا مدى الكذب الذى تمارسه عليهم الحكومة والخداع الذى تحاول ان تغطى به عجزها ، والان وقد قالت الحكومة كلمتها واعلنت ما اسمتها التعديلات فاننا ننقل بعض الارقام التى اوردتها الزميلة السودانى وسيوضح ذلك مدى المعاناة التى تنتظر الناس وتوقعات بعض الخبراء بحجم الانهيار الموعودة به العملة الوطنية مما يعود بالعناء المتزايد على الناس.

وننقل ادناه فقرة من مادة نشرتها الزميلة السودانى ليطلع القراء على أرقام مفزعة فى هذا الصدد .

تقول الفقرة :

تحصلت (السوداني) على ابرز مؤشرات موازنة ٢٠٢٠م المعدلة، وقررت الحكومة رفع الدعم جزئيا عن المحروقات بنسبة ٧٥٪، الكهرباء ٤١٪، بجانب حدوث تحرير تدريجي لسعر الصرف، يبدأ بحساب المنح والقروض الاجنبية بسعر ١٢٠ جنيه للدولار، وانخفاض إيرادات الموازنة المعدلة بنسبة ٤٢٪ من ٥٦٨.٣ إلى ٣٩٦.١ مليار جنيه، ثم ارتفاع مصروفات الموازنة المعدلة إلى ٦٣٥.٤مليار جنيه بنسبة 8٪، ارتفاع عجز الموازنة المعدلة بنسبة ٣٥٠٪، من ٧٣ إلى ٢٥٥.٣ مليار جنيه، بمعدل زيادة ١٨١.٢ مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حجم الاستدانة من البنك المركزي بنسبة ٣٣٠٪، لسد عجز الموازنة من ٦١ إلى ٢٠٠ مليار جنيه. وتوقعت المؤشرات، حدوث تراجع عائدات الصادر المتوقعة من ٤.١٤ مليار دولار، إلى ٢.٨٥ مليار دولار، اضافة إلى تراجع في حجم الواردات من ٧.٣٦ مليار دولار إلى ٥.٧ مليار دولار .

وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم اونور، ل(السوداني) أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى انكماش اقتصادي، سينكمش الاقتصاد السوداني بمعدل سالب حوالي 3 في المئة، متوقعا ان يرتفع الدولار إلى حوالي 190 للجنيه قبل نهاية العام الحالي.

انتهى نقلنا ونقول لحمدوك وحكومته استحوا ودعوا الخداع فقد انكشفت اكذوبة الحديث عن ان لكم موازنة أصلا.