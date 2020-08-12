شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى مدير عام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك اردول ماجرى تناقله في صحف مغربية مؤخرا عن الغاء عقد الشركة المغربية في السودان .

وقال اردول “الأخبار المتداولة عن إلغاء عقد الشركة المغربية العاملة في مجال التعدين غير صحيحة والغرض منها خلق ربكة في هذا القطاع، لايمكن التعامل مع هذه القضايا بهذه الطريقة، نؤكد إن أبوابنا مفتوحة أمام الجهات الإعلامية لأخذ الأخبار الصحيحة.”

ومؤخرا نشرت صحف مغربية ان حكومة السودان انهت آخر التفاهمات التي وقعها الرئيس المخلوع عمر البشير مع المغرب في تنقيب وتجارة الذهب في السودان عبر شركة الهولدينغ الملكي (مناجم).

وحولت الثورة التي أسقطت البشير، “الذهب” المستخرج من طرف الشركة المغربية إلى عنوان لسوء تدبير النظام البائد، بعد أن وضعت الأجهزة الامنية يدها على ذهب لم تكن “متماشية مع البروتوكول الموقع في رحلة طيران داخلية” ماقاد الى سحب كامل لموظفي “مناجم” المغربية من السودان وفق الصحف المغربية .