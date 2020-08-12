عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 12 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

لجان المقاومة تحمل اللجنة الامنية مسؤولية أحداث بورتسودان

قيادي بـ(قحت): الحاضنة السياسية علمت بالموازنة عبر الوسائط الاعلامية

الحركة الشعبية: الصادق المهدي سبب بلاوي السودان

مباحث حماية المستهلك تضبط لحوم فاسدة

تزايد الخلافات بين حزب الامة والحركة الشعبية جناح الحلو بسبب أحداث خور الورل

قوى الاجماع تحذر من عواقب وخيمة للزيادات التي تضمنتها الميزانية المعدلة

التيار

الجبهه الشعبية :يتهم جهات في الصراع القبلي بالبحر الأحمر

رئيس مجلس الوزراء يعين وكلاء للصناعة والتجارة بوزارة الصناعة والتجارة

والي الشمالية :في أولى جولاتها تعفي مدراء وزارات ومؤسسات بالولاية

استئناف حركة العابرين بين السودان ومصر

السياسي

وزيرة المالية لـ(السياسي): نتوقع دعماً مالياً كبيراً من مؤتمر أصدقاء السودان بالرياض

عطل بـ”مفاعل كهربائي” بسد مروي يتسبب في قطوعات الكهرباء

واشنطن تسمح للأمريكيين بالمعاملات التجارية مع السودان

ارتفاع قتلى أحداث بورتسودان إلى (25) وإرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق

الصيحة

المهدي: تجمُّع المهنيين أيديولوجي ومُنحازٌ لـ”الشيوعي”

واشنطن ترفع القُيُود عن مُعاملات الأمريكيين مع السُّودان

بورتسودان.. تواصُل الصراع وإعلان حظر التجوال الشامل

استئناف الرحلات الجوية بين الخرطوم والولايات

توقُّف مطحن (ويتا) لعدم توفر القمح

بدء حركة الرُّكّاب بين السودان ومصر

الانتباهة

رفع القيود عن تعاملات الأميركيين المالية مع السودان

حمدوك يصدر قراراً بتعيين وكيل جديد لوزارة الخارجية

إعلان حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان

توقف مطاحن ويتا لعدم توفر القمح

قطاع الكهرباء يكشف أسباب عودة القطوعات

Advertisements

أخبار اليوم

حمدوك يؤكد دعم الحكومة الاتحادية لحملة نظافة ولاية الخرطوم

وفد المقدمة للبعثة الاممية الـ(اليونيتامس) يختتم اجتماعاته

الري: ارتفاع في مناسيب النيل الازرق

استئناف الرحلات بين الخرطوم والمطارات الولائية عدا دنقلا ومروى

رئيس مسار الشمال: ما يحدث في حلفا الجديدة لا ينفصل عما حدث في مناطق أخرى

أمر طؤاري بإعلان حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان

لجنة المسابقات تطمئن علي ترتيبات إنطلاق المباريات

الوطن

مناوي :مفاوضات جوبا مضيعة للوقت

ارتفاع ضحايا الصراع القبلي ببورتسودان ل”55″ قتيل وجريح

الحرية والتغيير ترفض تعديلات الموازنة العامة

سعر الدولار يصل 149جنيه بالسوق الموازي

جمارك مطار الخرطوم تحبط تهريب عملات اجنبية

السوداني

نيكولا تلتقي وفد نادي أعضاء النيابة العامة

أمر طوارئ بإعلان حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان

الجيش : إغلاق الجسور يتم بتوصية من ولاية الخرطوم

(الثورية) :البلاد تعاني هشاشة إما القبول بالتجديد أو انهيارها

البصات: نتوقع استئناف السفر للولايات خلال (٧٢) ساعة

سلطة الطيران المدني تعلن استئناف الرحلات الداخلية للركاب والبضائع

البوشي تواصل القرارات قرار وزاري بتكوين لجنة لمراجعة واعتماد بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية

النيل الدولية

أمريكا: السودان ما زال على قائمة الدول الراعية للإرهاب

أنباء عن العثور على جثث لمفقودين في فض الاعتصام بولاية نهر النيل

كيانات نسوية ترفض تعديلات قانونية لتعارضها مع حقوق الإنسان والمواطنة

حظر تجوال شامل في بورتسودان إثر تجدد الاشتباكات

-(35) حالة جديدة و(5) وفيات بكورونا و(16) حالة تعافي

استئناف الرحلات بين الخرطوم والمطارات الولائية عدا دنقلا ومروى

السوداني الدولية

ود لبات: كتابي عن مفاوضات الحرية والتغيير مع المجلس العسكري تعرض لقرصنة

العاملون بديوان الضرائب يطالبون بإقالة الأمين العام ويبدأون التصعيد الثوري بوقفات احتجاجية…

موازنة 2020 المعدلة : إرضاء المجتمع الدولي ومزيد من الأعباء على المواطن السوداني

عرمان: اتفاق السلام يحتاج إلى “مراجعة وتوضيب”

بأمر الحرية والتغيير صالح في كسلا

آخر لحظة

احتجاجات بالشمالية بسبب ترحيل مصنع ليلا الي مصر

اعفاءات تطال وكيل الخارجية ومسؤولين بالشمالية

واشنطن ترفع القيود عن تعاملات الامريكيين المالية مع السودان

حظر تجوال شامل ببورتسودان

استئناف الرحلات الجوية الداخلية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يشيد بجهود جماعة انصار السنة المحمدية

رئيس الوزراء يشيد بدور المنظمات والهيئات الدولية العاملة في السودان

تاور يؤكد حرص الدولة على تقديم خدمات متكافئة لجميع المواطنين

حمدوك يؤكد دعم الحكومة الاتحادية لحملة نظافة ولاية الخرطوم

فيصل: الإعلام يلعب دوراً في التمهيد للسلام

استئناف حركة العابرين بين السودان ومصر

المالية تؤكد أهمية مضاعفة الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي

دكتورة هبة تلتقي بتجمع المهنيين السودانيين بديوان الضرائب

ويتا للغلال تعلن توقف المطحن لعدم توفر القمح والعودة بالأحد

مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء

مدير الشئون الدينية بالخرطوم يزور مقر الطريقة السمانية بأم درمان

والي شمال كردفان يؤدي القسم رئيسا للجنة إزالة التمكين بالولاية

والي شمال كردفان يؤكد اهتمامه بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

والي الشمالية تصدر قرارات بانهاء تكليف وتعيين مدراء عامين

رئيس مسار الشمال: التوقيع على اتفاق السلام سيتم قريبا

استئناف الرحلات بين الخرطوم والمطارات الولائية عدا دنقلا ومروى

آمال تؤكد دور جامعة دنقلا في دعم برامج ومشاريع الولاية

آمال تدعو لأخذ الحيطة والحذر من الزيادات المتوقعة لمعدلات الأمطار

تواصل الجسر الجوي لاغاثة المعزولين بالسيول والامطار بمناطق التعدين

ترتيبات لإنفاذ التغذية المدرسية بمدارس الأساس بمحليتي البحيرة وأبوحمد

نهر النيل:اعادة تشكيل لجنة استلام وتوزيع الدقيق والوقو

مديرة الصحة بالنيل الابيض تقف على الأوضاع الصحية بقوزعوض الله

إيقاف تصاديق الأراضي الزراعية والإستثمارية والتجارية والسكينة بالجزيرة