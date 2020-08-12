شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت النيابة العامة، عن تأجيل محكمة بلاغ الحاج عطا المنان المقرر انعقادها اليوم الأربعاء.

وقالت النيابة، إن التأجيل جاء بعد ان تقدمت النيابة بطلب إعادة البلاغ لاستجواب عددٍ من الشهود الذين لم يتم استجوابهم بسبب جائحة كورونا، ولإعلان المتحري الثاني في البلاغ الغائب بسبب ظروفه الصحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة عن تأجيل محكمة بلاغ الحاج عطا المنان المقرر انعقادها... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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