نهر النيل.. د. آمنة أحمد المكي تصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت والي ولاية نهر النيل د. آمنة أحمد المكي، قراراً بإعادة تشكيل لجنة الإشراف على استلام وتوزيع الدقيق والوقود والسلع الإستراتيجية برئاسة مدير عام الإدارة العامة للاقتصاد وشؤون المستهلك وممثل وزارة المالية نائباً للرئيس ومدير إدارة التجارة عضواً ومقرراً، وعضوية كل من مدير إدارة النقل العام والبترول وممثلَ لكل من إدارة الحكم المحلي بالولاية, قوى إعلان الحرية والتغيير، هيئة الاستخبارات العسكرية، قوات الدعم السريع، شرطة مباحث التموين، جهاز المخابرات العامة إضافة إلى ممثل للنيابة العامة.

وأوضح القرار اختصاصات اللجنة المتمثلة في الإشراف على استلام وتوزيع حصص الدقيق والوقود والسلع الاستراتيجية بالولاية، وأن على شرطة مباحث التموين مسؤولية الاستلام والمتابعة والتفريغ وأختام المراجعة ومتابعة الضوابط اللازمة للسيطرة على انسياب الوقود والدقيق والسلع الإستراتيجية لتحقيق المنفعة العامة ورفع تقرير يومي للوالي, على أن ترفع اللجنة تقارير دورية كل خمسة عشر يوماً عن صرف واستلام الدقيق والوقود والسلع الإستراتيجية