الشرطة تداهم وكرا لكبار تجار العملة وتوقف 3 منهم و38 سريحاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: داهمت قوة شرطية من شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية فندقاً شهيراً بالخرطوم، وضبطت فيه ثلاثة من كبار تجار العملة، وعثرت بحوزتهم على أموال طائلة بالعملات الأجنبية والمحلية، كما شنت حملات مكثفة على تجار العملة (السريحة) وأوقفت 38 منهم بطرقات الخرطوم العامة.

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