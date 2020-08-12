شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفى عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي “صديق يوسف” الواقعَة التي وردت في كتاب يوثق لفترة التفاوض بين العسكر والمدنيين، نشره الوسيط الأفريقي بروفسيور “محمد الحسن ولد لباد” بعنوان” على طريق المصالحة”، واورد ” لباد” في معرض سرده لأحداث التفاوض في الخرطوم، إن ” حميدتي” قال موجها حديثه لـ ” يوسف” ومتسائلا:” الحركات المسلحة اذا وصلت الخرطوم ماذا ستفعلون؟ “، أجابه ” يوسف” :” سنقاومها بجيشنا الذي تقوده أنت”، وقال” صديق يوسف” في تصريح خاص لـ(سودان مورنينغ) لم ألتق “لباد” الا بعد أحداث ٣٠ يونيو، وبالتالي بعد فض الإعتصام، وأردف: “لم أمازح حميدتي مطلقا طيلة لقاءاتنا ولم اتحدث بما ذكر لباد، ” وأضاف:” إن كنت امازح حميدتي لمَ قاضاني.؟”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صديق يوسف: لم أمازح حميدتي مطلقا طيلة لقاءاتنا ولم اتحدث بما... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.