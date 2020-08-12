حمدوك يعفي وكيل وزارة الخارجية السفير الصديق ويسمي بديلاً عنه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك قراراً ب، أعفى بموجبه وكيل وزارة الخارجية السفير الصديق عبد العزيز عبد الله من منصبه .

وسمى حمدوك السفير محمد شريف عبد الله بديلاً عنه في منصب وكيل الوزارة .

وأستند رئيس الحكومة في قراراه على توصية من وزير العلاقات الخارجية د. عمر قمر الدين إبراهيم .

ووجه قرار رئيس الحكومة ،وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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