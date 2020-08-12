الحسنات لم يحسن لبلد آوته

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من نافلة القول ان اي مقيم في بلد ما – سواء كانت اقامته شرعية أو غير ذلك – مطالب باحترام قوانين البلد ، ومعرفة حقوقه وواجباته ، وانه ملزم بمراعاة قوانين البلد وعدم مخالفتها والا لاستحق الابعاد – وإن صغرت المخالفة – ، ولايخفى على احد ان ممارسة العمل السياسى حق مكفول للمواطنين ،فلهم حق التظاهر والاحتجاج على حكومتهم والتعبير عن رايهم بمختلف صور التعبير طالما اعتمدوا طريق السلامة والأمن ولم يلجأوا للعنف والتخريب والا لاستحقوا العقوبة المناسبة ، وهذا الحق حصرى على المواطنين ، وبالتالى ليس للمقيمين والوافدين والزوار – طالما انهم غير سودانيين – ليس لهم الحق مطلقا فى المشاركة فى أى أعمال سياسية تتعلق بالبلد المضيف فهذا امر لا شأن لهم به ، وهذا الكلام من المتفق عليه بين الناس ولن تجد مكابرا يقول بان من حق اجنبى ان يشارك فى أعمال سياسية لمواطنين سودانيين ، لكن ماذا نقول مع من يخرق هذه القاعدة الثابتة ولايتحرج من ذلك بل يرى نفسه غير مخطئ فى تصرفه ؟ انه المواطن الفلسطينى محمود الحسنات الذى دخل فى ما لا شأن له به وشارك فى تظاهرة ضد الحكومة فى موضوع التعديلات على القانون الجنائى ولاشك ان هذا العمل خطأ فادح منه يستوجب ليس فقط اعتقاله وانما ابعاده عن البلد طالما لم يراع القوانين ولم يحترم تعهداته التى بموجبها نال الاقامة .

ولكن يبدو ان الرجل غير نادم على فعله ، فالسلطات اذ لم تبعده ربما مراعاة لوضعه كفلسطينى ومأساة الفلسطينيين مع تشريدهم واحتلال ارضهم قررت اعفاءه من الابعاد لكن الرجل لايستحق هذا التقدير فهاهو بعد خروجه يكتب على صفحته الرسمية بالفيسبوك: (ذهب الأسر وبقي الأجر . تم الإفراج بفضل الله ومنته). وهذا يوضح انه ليس فقط غير نادم على فعلته ، وليس فقط لايرى نفسه مخطئا بفعله مخالفا للقانون وانما يذهب الى الاعتزاز بفعله متحدثا عن انه بما قام به ينال الاجر ، وهذه جرأة تستحق ان يعاقب عليها الرجل بانهاء اقامته وابعاده ويا دار ما دخلك شر.

وقد تم اعتقال المقيم الفلسطينى محمود الحسنات للتحقيق معه حول اتهامه بالمشاركة في مظاهرة خرجت ضد الحكومة فى موضوع التعديلات على القانون الجنائى. ونشرت مواقع سودانية صورة الرجل من داخل أحد المراكز الأمنية، وصوراً أخرى تظهر أجانب شاركوا في المظاهرة.

ان محمود الحسنات مطالب بالاعتذار الى الشعب السوداني وترك هذا الذى يقوم به أو ليغادر البلد محترما نفسه قبل ان يتم طرده.