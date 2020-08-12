بيت العنكبوت يكشف اكذوبة تفوق العدو.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الاسبوع الماضي كنا قد تناولنا انجاز المقاومة النوعى فى العمل الامنى والاستخبارى الى جانب تفوقها العسكرى والسياسى ، وعرضنا بعض ما يتعلق بوثائقى بيت العنكبوت الذى ابان هشاشة المنظومة الأمنية الاسرائيلية واكذوبة تفوق العدو ، وكشف فى نفس الوقت مدى التفوق الكبير الذى ظلت تسجله المقاومة فى عدد من الميادين ، واليوم نلقى بعض الضوء على بعض تفاصيل هذا الانجاز الفلسطينى الذى يؤكد ان المقاومة صاحية ومنتبهة وإن كثيرا من فقاعات العدو الاعلامية لم تعد تنطلى على كثير من جماهير امتنا السائرة فى درب التحصين ضد التطبيع والذل والهوان.

وكانت سرايا القدس قد كشفت عن انه في إطار العمليات الأمنية المعقدة التي نفذها جهاز “أمن سرايا القدس”، تم اختراق منطومة التجنيد وإدارة العملاء داخل أروقة جهاز الشاباك الصهيوني ، وتمت إدارة عملية تجنيد لمجندين من “سرايا القدس” على فترات زمنية متباعدة ، ومع عدد من الضباط المشغلين ، حيث أن مراحل الاتصال بين المجندين والمشغلين تمت إدراتها ومتابعتها بدقة من قبل جهاز “أمن سرايا القدس”.

وكشفت سرايا القدس عبر قناة الميادين عن عملية أمنية واستخباراتية معقدة شكّلت صفعة جديدة لقيادة العدو الصهيوني حيث تم إرسال المجند الأول والذي يحمل رقم M199 لمقابلة ضباط التشغيل ثلاث مرات لمدة 4 سنوات، وإرسال المجند الثاني والذي يحمل رقم M183 لمقابلة ضباط التشغيل من خلال الحدود الشرقية لقطاع غزة مرتين والذى قال كانت عملية اتصالاتى مع ضابط الشاباك “شارلي” تحت سيطرة وإدارة جهاز “أمن سرايا القدس”، حيث استمر التواصل لفترة من الزمن قابلته فيها مرتين ، بترتيب كامل ومسبق مع جهاز “أمن سرايا القدس”.

وقد قام ضابط الشاباك “أبو توفيق” باتخاذ سلسلة إجراءات امنية لتامين وصول “المجند” إلى شقة الشاباك، وبعد تقديم وجبة عشاء (خالية من أي أواني معدنية أو زجاجية) تم استجوابه بجهاز كشف الكذب.

وبعد الانتهاء من جهاز كشف الكذب ، أحضروا جهاز لابتوب عليه خريطة موضح عليها علامات وأرقام ، وبعدها أظهر عدة صور لمقاومين ومدنيين ، وفي إحدى المقابلات قام بتدريبي على برنامج تشفير يتم من استخدامه من خلال الاتصال بالانترنت.

وأرسل ضابط الشاباك من خلال نقطة ميتة، أسطوانة CD مشفرة، وبعد فك الشيفرة من خلال برنامج أرسل للمجند عبر الانترنت، أظهرت أحدى الصور الجوية غرفة كان مهتم بها ضابط الشاباك، ويتردد عليها أحد قادة المقاومة وعليه تم أخذ الاجراءات الأمنية اللازمة حفاظاً على سلامتهم.

وفي أحد التصعيدات وأثناء تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، طلب ضابط الشاباك “أبو توفيق” من المجند تأكيد معلومة (وجود قائد ميداني من المقاومة) داخل سيارة وحدد له مكان تواجدها، وتوجه “المجند” للمكان وشاهد المقاوم داخل السيارة، ولكنه أبلغ ضابط الشاباك أن الشخص الموجود في السيارة ليس هو المطلوب (وهكذا أفشل المجند مخطط الشاباك باستهداف المقاوم ، وتم تزويد ضابط الشاباك “أبو قدري” بمعلومات حول مرابض صواريخ مصطنعة تم إعدادها مسبقاً وتم إدراجها في بنك أهداف العدو الصهيوني حيث تم استهداف بعضها في التصعيدات السابقة.

اما المجند M183.. فقد كانت بداية العملية باتصال مشبوه مجهول المصدر ورد لأحد مجاهدي سرايا القدس وبدوره توجه لجهاز “أمن السرايا” الذي حدد جهة الاتصال المشبوه المتمثلة بجهاز الشاباك الصهيوني، وعليه تم الايعاز للمجاهد بمواصلة استقبال المكالمات الواردة للتعرف على نواياه، وبناء على ذلك تم إجراء الترتيبات الأمنية اللازمة لهذه “المهمة”.

بعد عودة المجند من المقابلة مع ضابط الشاباك “أبو كريم”، أطلعنا المجاهد على فحوى المقابلة وكان من أهمها (إبلاغه عن إمكانية إدخال عتاد عسكري عبر الحدود مع مصر) إلى سرايا القدس دون الإفصاح عن تفاصيل، وأبلغه أن ضابط الشاباك “أبو النمر” سيتولى التواصل معه بعد عودته ، في اتصال ضابط الشاباك “أبو النمر” مع المجند طلب منه التقرب من مسؤول الدعم والإمداد في سرايا القدس، وطلب منه زيارته ونسج علاقة معه.

واوعز جهاز أمن السرايا لمسؤول الدعم والإمداد في سرايا القدس بقبول عرض المجند، وبعد فترة كلف ضابط الشاباك المجند بإبلاغ المسؤول بأنه تعرف على قائد ميداني عبر الانترنت في إحدى (الجماعات المسلحة في ليبيا) وأنه مستعد لدعم المقاومة الفلسطينية بالعتاد العسكري وبعدها نفذ المجند تعليمات الضابط وأبلغ المسؤول بسيناريو الضابط.

أفصح الضابط للمجند بتفاصيل العملية الأمنية، والتي تتمثل في إدخال عتاد عسكري نوعي إلى قطاع غزة، يتكون من صواريخ مضادة للطائرات من نوع (سام 7) وعدة قذائف مضادة للدروع وعليه قام الضابط بإرسال رقم هاتف محمول لشخص ادعى أنه من سكان سيناء للتنسيق لاستلام العتاد العسكري عبر الأنفاق على الحدود المصرية، وهكذا يكون ضابط الشاباك قد ابتلع الطعم.

وبعد فحص ومعاينة ذخائر وأسلحة متنوعة مشبوهة المصدر، تم الحصول عليها عبر عملية خاصة نفذها جهاز “أمن سرايا القدس”، تبين أن قاذف صاروخي مضاد للطائرات من نوع (سام 7) مفخخ، حيث وضع العدو الصهيوني شحنة شديدة الانفجار في داخل المحرك الصاروخي، وذلك في الفحص الأولي للصاروخ.

وللضرورة الأمنية قرر جهاز “أمن السرايا” إنهاء عملية إدخال العتاد العسكري بعملية أمنية نوعية أخرى تمحورت في إدارة عملية استلام نقطة ميتة عبارة عن مبلغ من المال أرسلها ضابط الشاباك “أبو كريم” كهدية “للمجاهد” مقابل إدخاله وتسليمه العتاد العسكري لسرايا القدس.

وتم الايعاز للمجند بعد ابلاغه من ضابط الشاباك مكان النقطة الميتة أن يبلغه أن هناك ظرف طارئ حدث عنده، منعه من الذهاب لأخذ النقطة الميتة، وبناءا على ذلك قام ضابط الشاباك بإرسال أحد العملاء لاستلام النقطة الميتة، وتم إلقاء القبض عليه.

وبعد متابعة أمنية دقيقة لشخص يعمل في إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية ظهرت عليه سلوكيات مشبوهة تم اخضاعه للتحقيق لدى جهاز أمن سرايا القدس، وبالاعتراف الأولي تم التأكد من ارتباطه بأحد ضباط الشاباك الصهيوني، ولقد أقر أنه مرتبط منذ عدة أشهر وأنه اسلتم خلال هذه الفترة عدة نقاط ميتة كانت عبارة عن مبالغ مالية وجهاز اتصالات آمن يعرف بالقلاب.

وضمن إدارة الاتصالات بين “العميل ك. ف.” وضابط الشاباك “أبو الأمير” تم استدراج ضابط الشاباك للافصاح عن نوعية صواريخ كانت قد كلف العميل بالبحث عن أماكن تربيضها وقد نسي العميل اسم الصاروخ أثناء التحقيق معه.

انها بعض التفاصيل التى وردت فى وثائقى بيت العنكبوت وهى تفاصيل تسر الصديق وتغيظ العدو وتكشف اكذوبة ووهم التفوق الاسرائيلى وتبرز مدى التطور الكبير الذى وصلت إليه المقاومة.