الجنرال يعتذر عن التعيين.. وشداد يفاجئ التنظيمات الهلالية

التاريخ: 12-أغسطس-2020
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أخطر رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد عدداً من أقطاب نادي الهلال الذين أجروا اتصالات به أمس “الثلاثاء”، بأنه تسلم حتى الآن قائمتين بشأن لجنة التطبيع الهلالية، وأن هنالك قائمة أخرى في الطريق.
وأكد شداد أن عدد الأشخاص في لجنة التطبيع سيكون (7) أعضاء فقط وليس (15) أو (11) عضواً كما يتردد، وأنها ستكون لمدة محدودة، وأوضح أقطاب الهلال أن اللجنة التي سيتم إعلانها سيتم تشكيلها من كل التنظيمات الهلالية وكل القوائم المرفوعة.
من جانب آخر تقدم الفريق يحيى محمد خير بحسب صحيفة السوداني، باعتذار رسمي إلى رئيس الاتحاد مباشرة عن تولي منصب نائب الرئيس في قائمة الهيئة الاستشارية التي يترأسها الفريق عبد الرحمن سر الختم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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