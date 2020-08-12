الكاردينال يشترط تعيين سر الختم رئيساً لدعم الأزرق

التاريخ: 12-أغسطس-2020
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أفادت بعض التقارير الصحفية أن رئيس الهلال المستقيل أشرف الكاردينال اشترط دعم لجنة تطبيع الهلال المقبلة بتعيين الفريق عبد الرحمن سر الختم على رئاسة لجنة التطبيع، بالإضافة للأسماء التي طرحها لدخول لجنة التطبيع وعلى رأسهم الفريق السر والفريق أحمد عطا المنان وراشد وأمين عبد المنعم، وبقية الأسماء.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تجري في هذه الأيام مشاورات واسعة في المجتمع الهلالي لتجاوز الفراغ الإداري الذي خلفته استقالة الكاردينال من رئاسة الهلال، حيث تعثرت بداية إعداد الفريق للدوري الممتاز، فضلاً عن عدم حسم الكثير من الملفات المهمة وعلى رأسها تجديد التعاقد مع بعض اللاعبين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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