التاريخ: 12-أغسطس-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة لقى رياضي مصرعه إثر انهيار بئر “مرحاض” داخل منزله بمنطقة أم عشر جنوب الخرطوم، وأفاد مصدر أن زوجة المتوفي خرجت لشراء احتياجات المنزل ومكثت فترة طويلة بصفوف الخبز وتركت زوجها بالمنزل وعند حضورها وجدت “حمام” المنزل منهاراً وأن زوجها بداخله. Advertisements وخفت الزوجة لإخطار الشرطة التي اتخذت إجراءات إسعافية لإخراجه من البئر إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالسقوط وهدم الحائط عليه. وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المتوفي يدعى أسامة وأنه رياضي وسائق عربة حافلة يعمل بالتوزيع مع بعض الشركات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع رياضي إثر انهيار “بئر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.