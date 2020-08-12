توقيف طالب ثانوي بسرقة مجوهرات

أفلحت مباحث قسم شرطة الامتداد الدرجة الأولى بالخرطوم أمس في القبض على متهم بسرقة مجوهرات ذهبية بقيمة أكثر من (90) ألف جنيه سوداني من منزل سيدة بالعمارات. وخلال التحري مع المتهم اتضح أنه طالب ممتحن شهادة سودانية وشقيق الشاكية ويقيم معها بالمنزل دون البلاغ بمخالفة نص المادة 174 من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، كان فريق المباحث تحت إشراف رئيس القسم قد قام بمجهود مقدر ومضنٍ وتم القبض على المتهم خلال أقل من 24 ساعة من لحظة تدوين الشاكية للبلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)