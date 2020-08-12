طالب يقتل جاره لإرساله فيديوهات “إباحية” لوالدته

التاريخ: 12-أغسطس-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة في واقعة تعد الأولى من نوعها أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي على قتل جاره طعناً بسكين لأنه أرسل لوالدته أفلاماً إباحية عبر تطبيق الواتساب ومنها سلم الطالب نفسه لقسم شرطة اللاماب بالخرطوم. Advertisements وخلال التحري معه اعترف بأنه قتل جاره طعناً بالسكين لأن جاره أرسل لوالدته أفلاماً إباحية، وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم تدوين البلاغ تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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