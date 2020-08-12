رئيس الوزراء المصري يزور الخرطوم السبت المقبل

يزور وفد مصري برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت المقبل، ويلتقي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من المسؤولين، ويضم الوفد عدداً من الوزراء من بينهم وزير الري ووزير التجارة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتفيد متابعات مصادر أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تهدف إلى تنشيط عدد من المشاريع والبروتوكولات المشتركة بين البلدين من بينها مشروع الربط الكهربائي الذي تم تدشينه أبريل الماضي بنقل 60 ميجاواط من الجانب المصري.

Advertisements

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، يبلغ حجم الكهرباء المتفق عليها في مشروع الربط الكهربائي 300 ميجاواط، وسيكون ملف مفاوضات سد النهضة حاضراً في لقاء، غير أن الزيارة ليست مخصصة للنقاش حوله فقط.

ومن البروتوكولات التي سيتم تنشيطها بروتوكول المنح التعليمية للطلاب السودانيين في مصر إلى جانب بروتوكولات صحية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)