إضراب لنقابة العاملين بالنفط

التاريخ: 12-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements علمت مصادر دخول اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بالمؤسسة السودانية للنفط في إضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية بابتداءً من الأحد 16 أغسطس حتى يتم تحقيق المطلب المنشود وهو تعديل المرتبات وإجازة الهيكل الراتبي أسوة بالعاملين بالدولة، بحسب صحيفة السوداني الدولية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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