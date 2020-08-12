الأمة القومي: حركة الحلو فقدت البوصلة

قال حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي إن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، فقدت البوصلة تماماً وهي تتحالف مع تيارات في اليمين واليسار بدون موقف مبدئي، ونفى الحزب في بيان صادر عن مكتب المهدي اتهامات الشعبية بضلوع الحزب في أحداث منطقة “خور الورل” بولاية جنوب كردفان، مؤكداً أن لا دخل له بتلك الأحداث، ويعتبر ما حدث شيئاً مؤسفاً.

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وطالب الأمة القومي بإجراء تحقيق موضوعي حول ما حدث في خور الورل، وأضاف” “لو أن الحركة الشعبية شمال قوى سياسية مسؤولة لطالبت بتحقيق موضوعي عن ما حدث في خور الورل بدل نشر الأكاذيب في موقف حزب الأمة القومي”.

وقال الحزب بحسب صحيفة السوداني، إن الحركة الشعبية تعارض والي جنوب كردفان الجديد، باعتباره عينه حزب الأمة القومي، مؤكداً أن لا دخل له بتعيين الولاة وأنه أعلن عن ذلك صراحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)