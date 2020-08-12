عاجل| هيئة الجمارك تبيد 35 طناً من السلع الفاسدة تُقدّر بحوالي 4 مليارات جنيه

الأربعاء 12 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أبادت إدارة جمارك مطار الخرطوم صباح اليوم الأربعاء، بمردم (أبو وليدات) شمالي أم درمان كميات كبيرة من البضائع الفاسدة والسلع الغذائية المختلفة غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب كريمات ومُستحضرات تجميل وخمور مُستوردة، وشملت عملية الإبادة أدوية وعقاقير طبية بشرية منتهية الصلاحية وملابس مستعملة مخالفة للجودة وغير صالحة للاستخدام وتعتبر بضائع محظورة، ويقدر إجمالي البضائع بأكثر من 4 مليارات جنيه سوداني.



وأفاد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم العميد شرطة الفاتح حسن دهب بأن البضائع التي تمت إبادتها عبارة عن 827 إعلان حجز و1694 متسلسل مُهملات، حيث يبلغ إجمالي وزنها 35 طناً وتقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات جنيه سوداني، مؤكداً أن جمارك مطار الخرطوم قادرة على سد كافة الثغرات وكل ما يمس صحة المواطن، وأضاف أن هذه البضائع المخالفة تضعف من اقتصاد الوطن وان المستورد قد أضاع أموالاً هائلة مقابل بضائع وسلع ممنوعة ومحظورة ومخالفة للنظم لا يستفيد منها المواطن في شيء.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة، أن الإبادة تأتي في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الجمارك لحماية الاقتصاد وكل ما يمس المُواطن في أمنه وصحته.