عاجل.. الرياض تستضيف اليوم مؤتمر "أصدقاء السودان" لمناقشة تحديات السلام

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الأربعاء 12 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
ينطلق عصر اليوم الأربعاء مؤتمر " أصدقاء السودان "، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض ، وهو المؤتمر الذي تأمل الحكومة الانتقالية في السودان في أن يوفر لها مزيدا من الدعم لمجابهة الأوضاع الاقتصادية التي تشكل تحديا رئيسيا لعملية الانتقال في البلاد.
يخاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وعدد من كبار المسئولين بالسلطة الانتقالية في السودان، وقادة الحركات المسلحة.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن مؤتمر الرياض يأتي امتدادا للمؤتمرات السابقة للدول الصديقة وشركاء السودان، ويبحث المساعي الدولية لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية.
يناقش المؤتمر مجريات عملية السلام في البلاد، ومخرجات مؤتمر شركاء السودان، الذي عقد في برلين في يونيو الماضي.
كان السودان قد حصل في "مؤتمر برلين"، الذي نظمته الحكومة الألمانية، على تعهدات بدعم مالي قيمته 8ر1 مليار دولار من الدول المشاركة في المؤتمر، والتي أكدت التزامها بدعم الحكومة الانتقالية من أجل تحقيق السلام ، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
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