ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة معدة للبيع بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت مباحث حماية المستهلك من وضع يدها علي لحوم فاسدة بلغت عدد100عجل والسلطات المختصة تقرر ابادتها وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لادارته عن نشاط لعدد من تجار اللحوم في تخزين وبيع اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستخدام الادمي فتم تكليف تيم مختص برفقة ممثلي وزارة الثروة الحيوانية وإدارة الصحة وقد أسفر التفتيش عن ضبط عدد من المخالفات منها ضبط عدد340 قطعة لحوم مختلفة الأوزان مجمدة داخل ثلاجتين تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 4و15من قانون صحة اللحوم والمادة 4 من قانون الرقابة علي الأطعمة. المادة السابقة بعيدا عن بعيدا عن الرياضة قريبا من الناس !!.. بقلم محمد الطيب الأمين المقالة القادمة ها ناس (الفاتحة).. بقلم صبري محمد علي

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