بعيدا عن الرياضة قريبا من الناس !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

داير ليهو (موكب موكبين) !!

* حتى وقت قريب كانت (البرادو وأخواتها) من لوزام (رجال الأعمال واخوانهم) .

* واليوم أصبحت (البرادو وأخواتها) من لوزام (القونات وصحباتهم) .

* فنانات عملن (لحن) لونسة أقرب لونسة الشماسة وركبن أفخم العربيات.

* أول مرة أعرف إنو (الصوت) ما من شروط الغناء .

* لو في (قونة) عندها (وجنات) و(ساق سمح) ممكن تركب توسان .

* السماحة سماحة (الساق) وليس الصوت .

* حاجة تكسف .

* المثل بيقول : (الطين في الكرعين ما ببقى نعلين) .

* لكن ممكن يبقى (شراب) .

* مع خريف السنة ده (الطين ببقى نعلين ونص وخمسة) .

* كلما يجي الخريف شوارع الظلط وشوارع الما ظلط بتكون في مستوى واحد من السوء .

* نفس (الحفر) الما في الظلط موجودة في الظلط .

* نفس الطين والعجين والموية الراكدة و(الراقدة) .

* وأول مرة في حياتي أشوف لي موية راكدة في الظلط.

* وغايتو جنس غايتو .

* منذ أيام الطفولة رسخ عندنا إن (الكلبة) أشرس من (الكلب) وبالذات (الكلبة الوالدة) .

* ونحن وأولاد حلتنا لكل منا (ذكرى أليمة) مع (كلبة والدة) أو (كلبة على وشك الولادة) .

* بتذكر كان في (كلبة) في حلتنا اتخصصت في العبدلله.

* والغريبة ما كانت (والدة) .

* بالرصد والمتابعة عرفنا إنها (اخت الكلبة الوالدة) .

* يعني (خالة) .

* خالة أيوة .. لأنو من ناحية نسب (اخت الأم بتبقى ليك خالتك) .

* وهي خالة الجريوات.

* قبل أيام قابلت سيد (الكلبة ده) بعد (١٨) سنة .

* عزمتو شاي وقربت اسألو من (الجريوات) لكن خفت يسألني من دستة البناطلين (المشرطة) من الخلف .

* نسكت علي بعض الذكريات خوفا من الفضيحة .

* فهم برضو .

* (البرود) الفيهو مدني عباس مدني لا يشبه (سخونة) الثورة .

* مدني عباس مدني محتاج (يدفوهو) بموكب موكبين .

* والله صحي .

* لا نقول : (قليلة هي العيون التي تبكي من خشية الله) ولكن نقول كثيرة هي العيون التي بكت من خشية (بكرة) .

* لو كانت للدموع (مجاري) و(خيران) لفاضت شوارع البلد .

* خريف الدموع في السودان يحتاج لهيئة إرصاد و(نشرة جوية) .

* بلدنا محفزة للبكا في كل شئ .

يجي الخريف نفقد أرواح وبيوت ، نسافر نموت في الأسفلت بحوادث حركة سببها الأول (سوء الشوارع) ، نمشي المستشفيات نلقى جثث قتلها الإهمال ، نطلع الشارع اوساخ لها رائحة ، تمشي تقضي مصلحة تدفع رشوة ، داير تركب مواصلات إلا تكون شايل في جيبك نصف مليون .

* الوجع راقد .

* بلد محل ما تهبشها (هي) تبكي و(انت) تبكي .

* وبما إنو (المقتولة ما بتسمع الصايحة) فنحن كذلك لا سامعين (نحيب) البلد ولا البلد سامعة (بكانا).

نسأل الله الفرح وهذا (أقوى الإيمان وليس اضعفه) .

* والحمد لله من قبل ومن بعد .

* أثبتت الأيام أن علاقة صف الرغيف أقوى من علاقة صف البنزين.

* وهذا لا يقلل من متانة علاقة صف الجاز .

* لتبقى علاقة (صف الحتة الناشفة) هي الأقوى بين جميع العلاقات .

* في الخرطوم بعد كل مطرة عشان تعبر الطريق لازم تقيف صف.

* الله يجازي الإنقاذ وسنين الإنقاذ.

* جات لابسة طرحة (نمر) ، وشايلة شنطة من جلد (الأصلة) ولابسة تيشيرت فيهو صورة (أسد) ، والجزمة جلد (بقر) (والمفتاح فيهو علاقة من صوف الأرنب والعيون عيون (غزال) .

* كانت (حيوانة) جدا .

* مرت بينا مرور الكرام وكل (قرد طلعت شجرتو) .

* هي حسناء تستاهل (نقطع تذاكر عشان نشوفها) .

* شايلة (الغابة) وحايمة ولا عزاء لشرطة الصيد والحياة البرية .

و..و..

* وما قلنا ليك الحب طريق قاسي وصعيب من أولو ما رضيت كلامنا وجيت براك أهو…………. (ديك كلبة والدة شد حيلك بس) .