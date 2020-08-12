بعيدا عن الرياضة قريبا من الناس !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
داير ليهو (موكب موكبين) !!
* حتى وقت قريب كانت (البرادو وأخواتها) من لوزام (رجال الأعمال واخوانهم) .
* واليوم أصبحت (البرادو وأخواتها) من لوزام (القونات وصحباتهم) .
* فنانات عملن (لحن) لونسة أقرب لونسة الشماسة وركبن أفخم العربيات.
* أول مرة أعرف إنو (الصوت) ما من شروط الغناء .
* لو في (قونة) عندها (وجنات) و(ساق سمح) ممكن تركب توسان .
* السماحة سماحة (الساق) وليس الصوت .
* حاجة تكسف .
* المثل بيقول : (الطين في الكرعين ما ببقى نعلين) .
* لكن ممكن يبقى (شراب) .
* مع خريف السنة ده (الطين ببقى نعلين ونص وخمسة) .
* كلما يجي الخريف شوارع الظلط وشوارع الما ظلط بتكون في مستوى واحد من السوء .
* نفس (الحفر) الما في الظلط موجودة في الظلط .
* نفس الطين والعجين والموية الراكدة و(الراقدة) .
* وأول مرة في حياتي أشوف لي موية راكدة في الظلط.
* وغايتو جنس غايتو .
* منذ أيام الطفولة رسخ عندنا إن (الكلبة) أشرس من (الكلب) وبالذات (الكلبة الوالدة) .
* ونحن وأولاد حلتنا لكل منا (ذكرى أليمة) مع (كلبة والدة) أو (كلبة على وشك الولادة) .
* بتذكر كان في (كلبة) في حلتنا اتخصصت في العبدلله.
* والغريبة ما كانت (والدة) .
* بالرصد والمتابعة عرفنا إنها (اخت الكلبة الوالدة) .
* يعني (خالة) .
* خالة أيوة .. لأنو من ناحية نسب (اخت الأم بتبقى ليك خالتك) .
* وهي خالة الجريوات.
* قبل أيام قابلت سيد (الكلبة ده) بعد (١٨) سنة .
* عزمتو شاي وقربت اسألو من (الجريوات) لكن خفت يسألني من دستة البناطلين (المشرطة) من الخلف .
* نسكت علي بعض الذكريات خوفا من الفضيحة .
* فهم برضو .
* (البرود) الفيهو مدني عباس مدني لا يشبه (سخونة) الثورة .
* مدني عباس مدني محتاج (يدفوهو) بموكب موكبين .
* والله صحي .
* لا نقول : (قليلة هي العيون التي تبكي من خشية الله) ولكن نقول كثيرة هي العيون التي بكت من خشية (بكرة) .
* لو كانت للدموع (مجاري) و(خيران) لفاضت شوارع البلد .
* خريف الدموع في السودان يحتاج لهيئة إرصاد و(نشرة جوية) .
* بلدنا محفزة للبكا في كل شئ .
يجي الخريف نفقد أرواح وبيوت ، نسافر نموت في الأسفلت بحوادث حركة سببها الأول (سوء الشوارع) ، نمشي المستشفيات نلقى جثث قتلها الإهمال ، نطلع الشارع اوساخ لها رائحة ، تمشي تقضي مصلحة تدفع رشوة ، داير تركب مواصلات إلا تكون شايل في جيبك نصف مليون .
* الوجع راقد .
* بلد محل ما تهبشها (هي) تبكي و(انت) تبكي .
* وبما إنو (المقتولة ما بتسمع الصايحة) فنحن كذلك لا سامعين (نحيب) البلد ولا البلد سامعة (بكانا).
نسأل الله الفرح وهذا (أقوى الإيمان وليس اضعفه) .
* والحمد لله من قبل ومن بعد .
* أثبتت الأيام أن علاقة صف الرغيف أقوى من علاقة صف البنزين.
* وهذا لا يقلل من متانة علاقة صف الجاز .
* لتبقى علاقة (صف الحتة الناشفة) هي الأقوى بين جميع العلاقات .
* في الخرطوم بعد كل مطرة عشان تعبر الطريق لازم تقيف صف.
* الله يجازي الإنقاذ وسنين الإنقاذ.
* جات لابسة طرحة (نمر) ، وشايلة شنطة من جلد (الأصلة) ولابسة تيشيرت فيهو صورة (أسد) ، والجزمة جلد (بقر) (والمفتاح فيهو علاقة من صوف الأرنب والعيون عيون (غزال) .
* كانت (حيوانة) جدا .
* مرت بينا مرور الكرام وكل (قرد طلعت شجرتو) .
* هي حسناء تستاهل (نقطع تذاكر عشان نشوفها) .
* شايلة (الغابة) وحايمة ولا عزاء لشرطة الصيد والحياة البرية .
و..و..
* وما قلنا ليك الحب طريق قاسي وصعيب من أولو ما رضيت كلامنا وجيت براك أهو…………. (ديك كلبة والدة شد حيلك بس) .
كانت هذه تفاصيل خبر بعيدا عن الرياضة قريبا من الناس !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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