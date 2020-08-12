من يا ترى يقف وراء الوزيرة ولاء..؟!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لا انكر انني (كنت) احد الذين رحبوا بفكرة تولي الباشمهندسة ولاء البوشي لمنصب وزيرة الشباب والرياضة ولو من باب ان تلك الخطوة اخرجت الوزارة الاكثر اهمية من دائرة الترضيات التي اتخذتها حكومة الكيزان البائدة عنوانا بارزا في كل تعاملاتها ولدرجة دمرت السودان وابعدته من كل السباقات..

* نعلم ان وزارة الشباب والرياضة كانت وزارة بلا اعباء وذلك من خلال بعدها، بارادة قادتها، عن ساحة الشباب ونشاطاتهم.. وبطريقة شيطانية مدروسة نجحت في تدمير هذه الشريحة التي يفترض انها تحمل هم القيادة في المستقبل، لكن الانقاذ ظلت تصر على تفريق شمل الشباب وتغييبه..

* سعدنا بعودة وزارة الشباب الى اصحابها، وتفاءلنا بوجود المهندسة ولاء في كرسي القيادة، وتوقعنا ان تشرع في اعادة الحياة لكل النشاطات بما في ذلك حصص النشاط الرياضي بالمدارس لاجل المساهمة في اكتشاف الكثير من المواهب في كل المناشط الفردية والجماعية.. ولكن تدريجيا بدات احلامنا في التبخر..!!

* وبنفس درجة سعادتنا بشروع الوزيرة (التي كانت ثائرة) في فتح ملف فساد المدينة الرياضية، بنفس درجة تلك السعادة، وجدنا انفسنا في مستنقع الاحباط بمجرد شروع الوزيرة في مواجهات مباشرة مع قادة اتحاد كرة القدم السوداني والبروف شداد على وجه الخصوص..

* ومن المؤكد جدا ان الوزيرة لا تعرف، بل ولا تملك اي خلفية عن وضعية البروف شداد.. وعليه فان العداء الظاهر حاليا يظل مسنودا بمشاهد خفية تدار تفاصيلها من خلف الستار.. ولا تسألوني عن تفصيل..!!

* نعلم ان هناك جهات وافراد عرفوا بكراهيتهم لشداد.. وهم في سبيل (تلميع) انفسهم يمكنهم فعل اي شئ.. (كذب، تلفيق وكتابة السيناريوهات الوهمية) التي لا مكان لها الا في خيالهم المريض..!!

* خلال فترة حكم الكيزان، والتي استمرت لثلاثة عقود مظلمة، ظهرت على السطح العديد من العصابات، وتمددت داخل كل الشرائح بما في ذلك الرياضية.. وتابعنا العديد من الدخلاء وهم يمارسون القفز بالزانة، ويعرف عشاق الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص الكيفية التي صعد بها اولئك (الجرزان)..!!

* اذا كانت الوزيرة ولاء تعلم تفاصيل ما حدث من جانب كيزان الاتحاد ناحية البروف شداد، وكيف تمت الاستعانة بولاة الولايات لسحب تفويضات مناديب الاتحادات المحلية، واجبارهم التصويت لمجموعة معتصم بغرض كسر شداد بمساندة مطبلاتية من الاعلام الاسود – لا زالوا بيننا – لو تعلم ولاء تلك التفاصيل لتابعناه تساند كل قرارات شداد..

* هل تعلم الوزيرة – مثلا – حقيقة ما قام به اتحاد الكيزان المهزوم وشروعه في نقل اكاذيب مضحكة للاتحاد الدولي للكرة (فيفا) اكدوا فيها قيام مجموعة بقيادة (الجنرال) عبد الرحمن سر الختم باقتحام دار الاتحاد وكل ذلك بهدف البقاء على كراسي القيادة بمساندة ومؤازرة مطبلاتية آخر زمن..؟!

* نعود لمجموعة الدخلاء على الاعلام بكل اشكاله (صحف، اذاعات، قنوات فضائية) ونشير الى ان النسبة الاكبر من تلك الواجهات تعتبر من صناعة الكيزان.. وهنا فان حديثي هذا يعلمه كل فرد من افراد الشعب السوداني خاصة قبيلة الرياضة، وعشاق الكرة بشكل اكثر خصوصية..!!

* تلك (العصابة) ظلت تستند على افكار (كيزانية) هدفها الاول الاقصاء، وتامين كل ما يخدم ويؤمن المصالح الخاصة.. ولا مانع من ممارسة الدجل والكذب لتمرير اي اجندة.. نعم لقد فعلوها من قبل مع قادة ادارات الاندية الجماهيرية (اصحاب الجيوب الكبيرة)..!!

* ومشكلة الوزيرة ولاء الاساسية انها وقعت في الفخ، واستسلمت للواقع البائس للرياضة والذي هو في الاصل صنعية الكيزان الذين تغلغلوا في كل شئ..

* ان تجار الكلمة وهواة السمسرة، وبعد ما شربوا صنعة الكيزان وتلوثوا باساليبهم الخايبة، واغتنوا باموالهم عن طريق الاساليب الفاسدة.. وبعد ما احترقت سفينة المؤتمر الوطني ها نحن نتابعهم وهم يشرعون في خلع ادوات النصب القديمة تمهيدا لارتداء جلباب ثورة ديسمبر المجيدة.. ولا عجب..!

* الحقيقة التي يعلمها عشاق الرياضة وكرة القدم السودانية ونجح مطبلاتية المجرم احمد هارون في تغبيشها امام اعين ولاء يجب ان تجبرنا جميعا على الاجتهاد لكشف حقيقة كل الفجرة امام الوزيرة خاصة وان الرأي العام المحترم يعرف هوية اولئك الدخلاء..!!

* لا تزال قصة (سيدنا يوسف) تحاصر عقلي.. وبالتحديد مشهد مجموعة الكهنة الذين يعرف كل واحد منهم درجة الوهم التي يتعامل بها (كبيرهم اليخماو) ورغم ذلك يصرون على التسبيح بحمده ليل نهار رغم علمهم بانه موهوم، وهم يفعلون ذلك من باب الحرص على مصالحهم وما اكثر مثل تلك النوعية في زماننا الحالي..!!

* تخريمة اولى: لقد تابعنا مطبلاتية اخر زمن وهم يوهمون رئيس احد الاندية الكبيرة، ويهددونه بتاليب الجماهير الكبيرة عليه اذا لم يلتزم بتنفيذ الاوامر الصادرة منهم.. وللاسف ولانه كان جديدا ومخلوعا، استسلم، وباع القضية، وكانت النتيجة فشل متراكم استمر (14) سنة.. (ولاء) تعليق..!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل: يا خوفي على المريخ من ما سيحدث في الايام المقبلة، وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر بريقه في الموسم المقبل، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!

* تخريمة ثالثة: لا نزال نترقب بصمات التونسي (خشارم بخارم) بعد تولي تدريب المريخ.. ولا نستبعد ان يستعين الرجل بعصاة سحرية وارانب وحمام حي وميت.. (مش حاوي)..؟!!

حاجة اخيرة: لجنة الازالة وورق ديباجات قارورات المياه المعدنية (اوعى وشك)..!!