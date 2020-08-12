أصبحت الفنانة السودانية الصاعدة والمثيرة للجدل مادة دسمة لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين ظلوا مداومين على نشر صورها وأخر أخبارها. وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد نشر مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة “الجبلية” ظهرت من خلالها وهي تقف أمام سيارتها الفارهة “نيسان باترول” بالنيولوك الجديد. Advertisements وقد حصدت صور عائشة الجديدة آلاف التعليقات والإعجابات حيث وصفها بعض المعلقين بالمطربة الثرية صاحبة الأموال الطائلة وطالب هؤلاء جميع الفتيات الباحثات عن الثراء السريع بسلك طريق الفنانة عائشة الجبل. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة عائشة الجبل تعود لإشعال السوشيال ميديا بــ(النيولوك) الجديد أمام سيارتها الفارهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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