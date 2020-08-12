المالية تتعهد بتوفير الموارد المطلوبة للزراعة

أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمد علي ،العمل على توفير الموارد المطلوبة للقطاع الزراعي وإنجاح الموسم الحالي ، رغم الآثار السالبة لجائحة “كورونا” على الاقتصاد المحلي وإنخفاض الإيرادات.

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وتعهدت الوزيرة بحل كافة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والعاملين بالمشاريع الزراعية المختلفة، دعماً لبناء اقتصاد زراعى معافى ودفع عجلة التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

وترأست الوزيرة بمكتبها بالخرطوم امس بحسب سونا ، إجتماعاً مطولاً ، مع وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف د.عبدالقادر تركاوي ، بحضور كل من محافظ مشروع الجزيرة والمدراء العامين للهيئات الزراعية .

في السياق أكد وزير الزراعة بحسب، استعداد وزارته للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ،لزيادة الانتاج فى المواسم الزراعية المختلفة وتطوير القطاع الزراعي والمشاريع في جميع انحاء البلاد .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)