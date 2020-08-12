التاريخ: 12-أغسطس-2020
0 مشاهدة
أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمد علي ،العمل على توفير الموارد المطلوبة للقطاع الزراعي وإنجاح الموسم الحالي ، رغم الآثار السالبة لجائحة “كورونا” على الاقتصاد المحلي وإنخفاض الإيرادات.
وتعهدت الوزيرة بحل كافة المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي والعاملين بالمشاريع الزراعية المختلفة، دعماً لبناء اقتصاد زراعى معافى ودفع عجلة التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
وترأست الوزيرة بمكتبها بالخرطوم امس بحسب سونا ، إجتماعاً مطولاً ، مع وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف د.عبدالقادر تركاوي ، بحضور كل من محافظ مشروع الجزيرة والمدراء العامين للهيئات الزراعية .
في السياق أكد وزير الزراعة بحسب، استعداد وزارته للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ،لزيادة الانتاج فى المواسم الزراعية المختلفة وتطوير القطاع الزراعي والمشاريع في جميع انحاء البلاد .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المالية تتعهد بتوفير الموارد المطلوبة للزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.