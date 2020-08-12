تزايد الخلافات بين حزب الأمة والحركة الشعبية جناح الحلو بسبب أحداث خور الورل

تزايدت حدة الخلافات بين الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحزب الأمة القومي على خلفية الاتهامات التي وجهتها الحركة للحزب بالتورط في أحداث خور الورل بولاية جنوب كردفان ، وأتهم الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير الحركة الشعبية بأنها لديها أغراض أخرى منها إثارة تلك الاتهامات ، وأكد بأنهم لن يستجيبوا لها واعتبر أنها محاولة لإثارة النعرات القبلية ووصف البرير الاتهامات بأنها غير حقيقية وقال ( ليس لها أي معنى ووجودنا في المنطقة معلوم ولا نحتاج لأي شخص أن يخبرنا به) .

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وسخر الأمين العام للأمة من الحركة الشعبية لأنها ذكرت في بيانها أن الحزب قام بتعيين والي جنوب كردفان ، ورأى أن ذلك يؤكد عدم درايتها بتطورات الأحداث، وأرجع ذلك لأن الوالي لا يمثل حزب الأمة ، مؤكداً أن جميع الولاة الذين ينتمون للأمة وتم تعيينهم مؤخراً يمثلون أنفسهم فقط، وأردف بحسب صحيفة الجريدة: إذا كان الناطق باسم الحركة الشعبية عمار آمون جاد يجب أن يبحث عن أسباب أخرى للأحداث ، وحزبنا لديه تاريخ ناصع، وأشار إلى مطالبتهم في بيان الحزب بمحاسبة الجناة في تلك الأحداث.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)