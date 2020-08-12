تنافس سعوي قطري عماني لاحتكار صادر الشحن الجوي في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر موثوقة تحدثت لـ(السوداني) عن تنافس الخطوط السعودية والقطرية والسلام العماني ،لاحتكار صادر الشحن الجوي في السودان، لتفادي الخسائر الفادحة تجاه الشركات الكبرى العاملة في مجال الطيران بتلك الدول، جراء ظهور جائحة “كورونا” التي انتشرت منذ فبراير الماضي.

وأبلغت المصادر (السوداني) أن قطر والسعودية وعمان لجأت إلى الشحن الجوي الخاص بالغذاء الطازج المتعلق باللحوم والخضار بالنسبة لدول الخليج الذي مصدرها السودان. المادة السابقة تراجع أسعار الذهب بنسبة كبيرة اليوم الاربعاء

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