تراجع أسعار الذهب بنسبة كبيرة اليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نزل الذهب ما يزيد عن اثنين بالمئة لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6 بالمئة إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى ستة بالمئة يوم الثلاثاء.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1892 دولارا.
ونزلت أسعار الفضة 3.3 بالمئة إلى 23.96 دولار للأوقية بعد أن انخفضت 15 بالمئة في الجلسة السابقة.
وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس ”يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب“ فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار.
وأضاف ”يتوقف الكثير على العائدات الأمريكية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن. أيضا، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة“.
وساعدت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار على مواصلة سلسلة مكاسب، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وعانى الذهب من أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من سبع سنوات يوم الثلاثاء إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار. لكن تنامي الضبابية بشأن اتفاق تحفيز أمريكي أثر سلبا على الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 927.60 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2113.49 دولار.
الاسعار في الجدول التالي هي اسعار تعتمد على صرف الدولار الرسمي في البنك المركزي السوداني لمعرفة الاسعار في السوق فقط قم بضرب سعر الذهب بسعر الدولار الامريكي في السوق السوداء مقال بالجنيه وهنو اليوم 150 جنيها مثلا ( سعر عيار 21 $53.75*150 = 8,062.5جنيها وهي اسعار الذهب دون الصياغة )
|الوحدة
|جنيه سوداني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|3,400 جنيه
|$61.43
|سعر الذهب عيار 22
|3,117 جنيه
|$56.31
|اسعار الذهب عيار 21
|2,975 جنيه
|$53.75
|اسعار الذهب عيار 18
|2,550 جنيه
|$46.07
|سعر الذهب عيار 14
|1,983 جنيه
|$35.83
|سعر الذهب عيار 12
|1,700 جنيه
|$30.72
|اسعار أوقية الذهب
|105,746 جنيه
|$1,911
|اسعار جنيه الذهب
|23,802 جنيه
|$430.03
|اسعار كيلو الذهب
|3,400,187 جنيه
|$61,431
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب بنسبة كبيرة اليوم الاربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.