تراجع أسعار الذهب بنسبة كبيرة اليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نزل الذهب ما يزيد عن اثنين بالمئة لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6 بالمئة إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى ستة بالمئة يوم الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1892 دولارا.

ونزلت أسعار الفضة 3.3 بالمئة إلى 23.96 دولار للأوقية بعد أن انخفضت 15 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس ”يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب“ فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار.

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وأضاف ”يتوقف الكثير على العائدات الأمريكية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن. أيضا، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة“.

وساعدت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار على مواصلة سلسلة مكاسب، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعانى الذهب من أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من سبع سنوات يوم الثلاثاء إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار. لكن تنامي الضبابية بشأن اتفاق تحفيز أمريكي أثر سلبا على الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 927.60 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2113.49 دولار.

الاسعار في الجدول التالي هي اسعار تعتمد على صرف الدولار الرسمي في البنك المركزي السوداني لمعرفة الاسعار في السوق فقط قم بضرب سعر الذهب بسعر الدولار الامريكي في السوق السوداء مقال بالجنيه وهنو اليوم 150 جنيها مثلا ( سعر عيار 21 $53.75*150 = ‭8,062.5‬جنيها وهي اسعار الذهب دون الصياغة )