شركة طيران عربية تتلف شحنة لحوم سودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أتلفت شركة طيران عربية شحنة لحوم سودانية كانت في طريقها إلى أسواق دولة خليجية وذلك لعدم شحنها في رحلة مباشرة من الخرطوم حيث تم إنزالها بأحد المطارات وإعادة شحنها مرة أخري في اليوم التالي.

وفي هذا الإطار استنكرت الخطوط الجوية السودانية الأنباء غير الدقيقة التي أشارت إلى تسببها في تلف لحوم الصادر. وقال مدير إدارة الشحن الجوي بسودانير، حمدي عبدالله جابر، أن نشر الأخبار بهذه الطريقة تسيء للناقل الوطني، وانتقد عدم التثبت والاستيثاق من المعلومات، وكشف عن تسيير سودانير ستة عشر رحلة لصادر اللحوم، وقال ان حمولة كل رحلة بلغت ثمانية عشر طن من اللحوم تم تصديرها الي مسقط والكويت، وأكد وصول كل الكميات سالمة ومستوفية للاشتراطات الصحية.

وناشد المصدرين بضرورة اختيار نواقل جوية تسير رحلات مباشرة لصادر اللحوم السودانية من الخرطوم الى الأسواق العربية المستهدفة لأن الرحلة المباشرة توفر الجهد والوقت وتضمن وصول اللحوم الطازجة في وقت وجيز وبصورة مرضية تضمن الجودة والسرعة في أن واحد منوها الي أما الشحن عن طريق مطار وسيط “الترانزيت” فيتسبب عادة في تلف اللحوم ويفضل استخدام الرحلات الجوية المباشرة.

واضاف: من جانبنا نود أن نشير الى اننا على أهبة الاستعداد لتلبية كافة طلبات الصادر بشتي اصنافه الي اي مكان وفي أي زمان وبتكلفة منخفضة مقارنة بالشركات الأجنبية وبأسعار تشجيعية وابوابنا مفتوحة لتلقي اي سؤال أو استفسار في كل مايتعلق بالصادر حتي لا نتضرر من نشر مثل هذه الأخبار الضارة.