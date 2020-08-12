تصنيع أغلى كمامة في التاريخ..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعمل شركة مجوهرات إسرائيلية حاليا على تصنيع أغلى كمامة وجه في العالم، إذ سيبلغ سعرها 1.5 مليون دولار.

ويقول إسحاق ليفي مالك شركة “إيفل” ومصمم الكمامة، إن الكمامة المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، المرصعة بـ3600 ماسة، يمكن أن يثبت عليها مرشح هواء من طراز إن-99 .

وأضاف أن رجل أعمال صينيا مقيما في الولايات المتحدة هو من طلب منه إنتاج تلك “التحفة” شريطة أن ينتهي من إنتاجها قبل نهاية 2020، وأشار إلى أنها ستكون الأغلى على الإطلاق في العالم.

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واستطرد قائلا “المال قد لا يشتري كل شيء، ولكن إذا كان بإمكانه شراء كمامة باهظة الثمن للوقاية من كوفيد-19، ويريد هذا الرجل أن يرتديها ويتجول بها ليجذب الاهتمام، فله ذلك ويجب أن يكون سعيدًا بذلك”، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.

غير أن تلك الكمامة قد لا تكون عملية كأداة وقاية، ويتوقع أن تزن 270 غراما.

وقال ليفي: “هي أغلى كمامة في العالم. وفي حال قامت شركة أخرى بصنع كمامة مماثلة وتحدتنا، فأنا على يقين من أننا سنجد زبونًا آخر لشراء كمامة أكثر تكلفة”.