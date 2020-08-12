شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصبحت الفنانة السودانية الصاعدة والمثيرة للجدل مادة دسمة لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين ظلوا مداومين على نشر صورها وأخر أخبارها. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نشر متادي مواقع التواصل الاجتماعي حديثاً صور للفنانة “الجبلية” ظهرت من خلالها وهي واقفة أمام سيارتها الفارهة “نيسان باترول” بالنيولوك الجديد. وقد حصدت صور عائشة الجديد آلاف التعليقات والإعجابات حيث وصفها بعض المعلقين بالمطربة الثرية صاحبة الأموال الطائلة وطالب هؤلاء جميع الفتيات الباحثات عن الثراء السريع بسلك طريق الفنانة عائشة الجبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..الفنانة عائشة الجبل تعود لإشعال السوشيال ميديا بــ(النيولوك) الجديد أمام سيارتها الفارهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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