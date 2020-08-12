سيدة سودانية تعود لإثارة الجدل بعد ظهورها في فيديو سابق وهي تتعاطى (الشيشة) تكررها وهذه المرة بالرقص المثير وبملابس فاضحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان هجوم شرس على سيدة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاسفيرية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة كوش نيوز للصفحات الناشرة للمقطع فقد عادت السيدة مجدداً لإثارة الجدل بعد فيديو سابق ظهرت فيه وهي تتعاطى الشيشة في فيديو لايف ووجدت وقتها انتقادات لاذعة بسبب ما أسماه المتابعين بالتحرر الذي لا يشبه عاداتنا السودانية.

ويبدو أن السيدة لم تتعظ من الانتقادات الحادة التي تعرضت لها في الوقت السابق, حيث عادت مجدداً في فيديو أكثر إثارة وهذه المرة ظهرت وهي تتمايل وترقص من إحدى الأغنيات بملابس وصفها ناشرو المقطع بالفاضحة والمثيرة للجدل.

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https://web.facebook.com/100043881349447/videos/199157674890276/?extid=hRFGvwatPRC3Bl9b

وفي ظل هذه الانتقادات ظهر مدافعون عن السيدة من خلال التعليقات التي وصلت لآلف تعليق, ويرى المدافعون عنها أنها لم ترتكب خطأ تستحق عليه كل هذا السخط و “الردم” وبرر هؤلاء دفاعم عن السيدة بقولهم أن الفيديو قد يكون لايف تم تصويره في قروب نسائي وتم تسريبه بقصد إشانة سمعة السيدة.

وطالبوا الجميع بضرورة التوقف عن متابعة أخبار الناس لأن مثل هذه الأمور تعد سلوكيات شخصية وعلى الجميع الالتفات لما هو أهم.