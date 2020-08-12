“فيفا” والاتحاد الآسيوي يعلنان رسميا تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم إلى 2021

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا بالاتفاق مع ”فيفا“ تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022، التي كان من المقرر إقامتها في أكتوبر ونوفمبر القادمين لتقام في عام 2021.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانا جاء فيه: ”في ضوء وضع فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فقد قرر فيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يتم تأجيل مباريات التصفيات المقبلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا الصين 2023، التي كان من المقرر أن تقام في فترة المباريات الدولية في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020 لتقام في عام 2021“.

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وأضاف البيان: ”وبهدف حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، فإن فيفا والاتحاد الآسيوي سيواصلان العمل عن قرب لمراقبة الوضع في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة لمباريات التصفيات المعنية، وسيتم إعلان المزيد من التفاصيل عن المواعيد الجديدة للجولة المقبلة من مباريات تصفيات كأس العالم وكأس آسيا 2023 في حينه“.

ومع هذا القرار تم تأكيد تأجيل مباريات المنتخب السعودي أمام اليمن وسنغافورة وأوزباكستان وفلسطين إلى عام 2021 في مواعيد تحدد لاحقا.

كما أن المنتخب الإماراتي كان يتبقى له أربع مباريات، حيث كان من المقرر أن يستضيف ماليزيا في الثامن من أكتوبر، قبل أن يحل ضيفا على إندونيسيا في 13 منه، ثم يستضيف تايلاند وفيتنام في 12 و17 نوفمبر على التوالي، ولكن مع القرار الجديد تم تأجيلها لعام 2021