سعوديات يثرن موجة غضب واسعة بما فعلنه للترويج لمطعم بمكة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار إعلان تجاري لأحد مطاعم “الشاورما” في مكة المكرمة، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فتاتان بالإعلان المتداول والذي رصدته “وطن”، بدون حجاب، وبمكياج كامل، وركزت اللقطات على أجسادهن وتعابير وجوههن، وليس على الطعام، وهو ما أثار غضباً واسعاً بين المغردين.

فكتب أحمد المزيني: “بدأت موضة استغلال النساء “للاستعراض” كأنهم سلع لجذب الزبائن ليت البلدية تقفل المحل قبل ما يفتح”.

وطالب مروان البلدية بإغلاقه قبل الافتتاح، وعلق قائلاً: “إعلان مطعم شاورما في مكة … بدأت موضة استغلال النساء “للاستعراض” كأنهم سلع لجذب الزباين ليت البلدية تقفل المحل قبل لايفتح”.

وكشف ابراهيم أن استغلال الفتيات لا يقف إلى هذا الحد، وكتب: “وقفت على المطاعم حتى الكافيهات كذا يجيبون 4 او 5 بنات و يوزعهم في زوايا الكافي و تشوفهم متكشخين و حاطين فل ميك اب عشان يجيبون الزباين و يوزعون ابتسامات لك عشان تطلب اكثر و اكثر”.