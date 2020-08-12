هروب مسؤول أمريكي بارز خلال لقاء مباشر بسبب صافرات الإنذار بالمنطقة الخضراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظهر المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، مايلز كاغينز، أمس الثلاثاء، في مقطع فيديو وهو يهرب أثناء سقوط صاروخ في محيط “المنطقة الخضراء” في بغداد.

ووفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد كان مايليز يجري مقابلة مع قناة محلية عراقية، وعندما سمع صوت صافرة الإنذار الخاصة بالسفارة الأمريكية هرب واختبأ داخل إحدى مباني السفارة.

المذيع تدارك الأمر، وقال إن كاغينز غادر الموقع وترك المقابلة، مشيراً إلى أن ذلك بسبب استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ، حيث انتقل لاستقبال ضيف آخر في الوقت الذي عبر عن ذهوله لما حدث على الهواء مباشرة.

ولاحقاً عاد المذيع للعقيد كاغينز، وسأله عن طبيعة الحدث، حيث أكد أنه عندما سمع صفارات الإنذار ذهب للاحتماء في مكان آمن.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هروب العقيد الأمريكي بجانب من السخرية وأطلقوا تعليقات ساخرة على الحادثة.