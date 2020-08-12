شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كتبت الفنانة السودانية نانسي عجاج مساء الثلاثاء على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (البلد اطرافا مولعة، ولا حياة لمن تنادي.. ك مواطنه سودانية بتوجه بسؤال الي السيد رئيس مجلس الوزراء وحكومته، ومجالسه المختلفة و هلمجرا .. نحنا مفروض نعبر شنو؟ ولي وين بالظبط ؟ مخزي ومخجل البحصل دا).

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجاج.. سؤال الي رئيس الوزراء وحكومته: نحنا مفروض نعبر شنو؟ ولي وين بالظبط ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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