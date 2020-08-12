(الصناعة) : ضبط 45 شاحنة جلود مهربة لدولة مجاورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن ضبط 45 عربة “لوري” محملة بالجلود كانت في طريقها للتهريب إلى دولة تشاد، ضبطت بواسطة شرطة مكافحة التهريب في ولاية غرب دارفور.
وقال وكيل الوزارة محمد علي عبد الله: ”منذ اتخاذ قرار تصدير الجلود الخام زادت وتيرة التهريب”،خاصة أن السودان يمتلك ثروة حيوانية هائلة لا تتوفر لها المواعين والمصانع الكافية لاستيعابها.
وأكد بحسب صحيفة السوداني، إنه يوجد حالياً 45 عربة “لوري” محملة بالجلود الخام تم ضبطها بواسطة شرطة مكافحة التهريب في ولاية غرب دارفور في طريقها إلى دولة تشاد .
وأوضح أن نهب مثل هذه الكميات، التي تهرب لدول الجوار يُفقد البلاد عوائد الصادر، حيث أن السعر التأشيري لصادر الجلود في حدود (1500) دولار وتأخذ الدولة رسماً مقداره (225) دولاراً على الطن الواحد لكل صادر جلود خام .
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