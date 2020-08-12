شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرّر المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، استئناف الدوري الممتاز في الموعد الذي أعلن عنه مُسبقاً والموافق يوم الجمعة المقبل، على أن تكون ضربة البداية بكأس السودان القومي، ويليه يوم السبت استئناف الدوري الممتاز،هذا واكد الاتحاد انه مستعد للالتزام بكل الموجهات من اللجنة الصحية العليا للطوارئ، وقال نصرالدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد للشؤون المالية والتسويق عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عُقد ظهر امس واستمر لأكثر من 3 ساعات، إنهم لم يتسلموا خطاباً من اللجنة الصحية العليا للطوارئ الذي يمنع استكمال الموسم واستئنافه، واضاف: ملتزمون بتنفيذ اشتراطات (فيفا)، وأجرينا فحوصات لعدد من الاندية والبقية ستكمل الفحوصات قبل بداية المنافسة، وسنجري فحصا ثانيا بعد اسبوعين لكل الأندية الأخرى، وكشف حميدتي أن الاتحاد سيخاطب اللجنة الصحية العليا للطوارئ بالخطوات التي قام بها الاتحاد، متضمناً اشتراطات صحية وتدابير تضمن استئنافه، وأوضح حميدتي أنّ كل الأندية التي أكملت إجراءات فتح الحسابات ستستلم أموالها المُخصّصة اليوم الأربعاء والوصول الى الخرطوم من أجل تسهيل مهمتها في التحضيرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتحاد كرة القدم: إستئناف النشاط الرياضي في موعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.