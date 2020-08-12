إلغاء تصاديق الطوارئ و السلع الاستراتيجية بشمال دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اصدر والي ولاية شمال دارفور الاستاذ محمد حسن عربي قرارا بإلغاء تصاديق الطوارئ وكافة التصاديق الخاصة بجميع السلع الاستراتيجية لجميع الأغراض بما في ذلك الوقود الزراعي، ووجه الوالي عوضا عن ذلك بإصدار تلك التصاديق عبر مكتب الوالي.

وقال عربي عبر صفحته على الـ (فيس بوك) ان قرار إلغاء التصاديق الخاصة بالسلع الاستراتيجية جاء عقب اجتماعه مع مدير شرطة الولاية اللواء شرطة يحيى محمد احمد النور، ومدير شرطة مباحث التموين بالولاية والذي استمع خلاله إلى تقرير حول أسباب تسرب السلع الاستراتيجية الى خارج القنوات الرسمية .

واضاف الوالي بانه اصدر امرا بموجب قانون الطوارئ بحبس كل شخص يضبط متعاملا فى السلع الاستراتيجية خارج القنوات الرسمية لمدة ثلاث اشهر و الغرامة ١٠ الف جنيه وفى حالة عدم الدفع السجن لثلاثة اشهر اخرى .

وقال عربي انه يتطلع الى تعاون الجميع من اجل محاربة التعامل فى السلع الاستراتجية خارج الاطر القانونية معلنا انه سيعمل بالتنسيق مع الحكومة المركزية على زيادة حصة الولاية من الوقود و الغاز لمواجهة الحاجة الفعلية للاستهلاك بالولاية .