روحاني: إيران تقوم بخطوات جيدة بشأن إنتاج دواء ولقاح لكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن العلماء والباحثين والمتخصصين في البلاد والشركات المعنية يعملون بحوافز كبيرة ويبذلون جهودا دؤوبة على مدار الساعة لإنتاج الدواء واللقاح لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونقلت وكالة “إرنا”، مساء اليوم الثلاثاء، عن روحاني أن إيران تقوم بخطوات جيدة خلال الأشهر الأخيرة لإنتاج الدواء واللقاح لفيروس كورونا، مؤكدا على استمرار الجهود بقوة وسرعة حتى الوصول إلى النتيجة النهائية والحاسمة.

وأوضح روحاني خلال لقاءه بمجموعة من المعنيين في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الشركات الحكومية والعامة والمعرفية، أن العلماء والباحثين والمتخصصين الشباب في البلاد والشركات المعرفية والشركات المعنية يعملون بحوافز كبيرة، وأن الحكومة بدورها تقدم الدعم اللازم والكامل لهذه الجهود.

ووجه الرئيس الإيراني الشكر لجميع العاملين في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات للأمراض، خاصة في مجال مكافحة مرض “كوفيد -19″، مطالبا إياهم بسرعة التوصل لعلاج لفيروس كورونا.

وشدد حسن روحاني على أن أي طريقة يتم اعتمادها في إنتاج المزيد من اللقاحات ستحظى بمزيد من الدعم الحكومي.