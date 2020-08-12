خشارم يظهر في تدريبات المريخ لأول مرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أشرف التونسي جمال خشارم مدرب المريخ الجديد على أول مران أمس الثلاثاء بملعب الصحافة بمشاركة 26 لاعباً، هذا واكد خشارم في تصريحات للمكتب الإعلامي للنادي انه يملك خلفية جيدة عن الفريق، واضاف: المريخ واحد من أكبر الأندية في افريقيا وسيواصل الفريق إعداده صباح اليوم الأربعاء على نفس الملعب، وكان خشارم وصل الخرطوم مساء الاثنين بعد إكمال اتفاقه مع النادي.

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