الهلال يتدرب في ملعبه على فترتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرّر الجهاز الفني للهلال بقيادة المدير الفني للفريق الفاتح النقر رفع وتيرة الإعداد بواقع حصّتين تدريبيتين في اليوم، وذلك بعد أن خاض حصة تدريبية صباح امس الثلاثاء بـ”الجوهرة الزرقاء”، هذا وستتواصل التدريبات وفق ما هو موضوع ومرتب له من قبل الجهاز الفني يومياً.

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