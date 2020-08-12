أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020م

التاريخ: 12-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة صحيفة السوداني: – نيكولا تلتقي وفد نادي أعضاء النيابة العامة

– أمر طوارئ بإعلان حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان

– الجيش : إغلاق الجسور يتم بتوصية من ولاية الخرطوم

– (الثورية) :البلاد تعاني هشاشة إما القبول بالتجديد أو انهيارها

– البصات: نتوقع استئناف السفر للولايات خلال (٧٢) ساعة

– سلطة الطيران المدني تعلن استئناف الرحلات الداخلية للركاب والبضائع

– البوشي تواصل القرارات قرار وزاري بتكوين لجنة لمراجعة واعتماد بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية صحيفة الوطن: – مناوي :مفاوضات جوبا مضيعة للوقت

– ارتفاع ضحايا الصراع القبلي ببورتسودان ل”55″ قتيل وجريح

– الحرية والتغيير ترفض تعديلات الموازنة العامة

– سعر الدولار يصل 149جنيه بالسوق الموازي

– جمارك مطار الخرطوم تحبط تهريب عملات اجنبية صحيفة السوداني الدولية: – ود لبات: كتابي عن مفاوضات الحرية والتغيير مع المجلس العسكري تعرض لقرصنة

– العاملون بديوان الضرائب يطالبون بإقالة الأمين العام ويبدأون التصعيد الثوري بوقفات احتجاجية…

– موازنة 2020 المعدلة : إرضاء المجتمع الدولي ومزيد من الأعباء على المواطن السوداني

– عرمان: اتفاق السلام يحتاج إلى “مراجعة وتوضيب”

– بأمر الحرية والتغيير صالح في كسلا Advertisements صحيفة الوطن: – مناوي :مفاوضات جوبا مضيعة للوقت

– ارتفاع ضحايا الصراع القبلي ببورتسودان ل”55″ قتيل وجريح

– الحرية والتغيير ترفض تعديلات الموازنة العامة

– سعر الدولار يصل 149جنيه بالسوق الموازي

– جمارك مطار الخرطوم تحبط تهريب عملات اجنبية صحيفة آخر لحظة: – احتجاجات بالشمالية بسبب ترحيل مصنع ليلا الي مصر

– اعفاءات تطال وكيل الخارجية ومسؤولين بالشمالية

– واشنطن ترفع القيود عن تعاملات الامريكيين المالية مع السودان

– حظر تجوال شامل ببورتسودان

– استئناف الرحلات الجوية الداخلية صحيفة أخبار اليوم: – حمدوك يؤكد دعم الحكومة الاتحادية لحملة نظافة ولاية الخرطوم

– وفد المقدمة للبعثة الاممية الـ(اليونيتامس) يختتم اجتماعاته

– الري: ارتفاع في مناسيب النيل الازرق

– استئناف الرحلات بين الخرطوم والمطارات الولائية عدا دنقلا ومروى

– رئيس مسار الشمال: ما يحدث في حلفا الجديدة لا ينفصل عما حدث في مناطق أخرى

– أمر طؤاري بإعلان حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان

– لجنة المسابقات تطمئن علي ترتيبات إنطلاق المباريات الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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